VIDEO Satelitski snimci: Kako opada Dunav u Novom Sadu

Dunav u Novom Sadu nastavlja da opada. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Prema poslednjim podacima RHMZ-a, Dunav kod Novog Sada je trenutno na -64 centimetara. Prognoza je da će nastaviti da opada, te bi u petak vodostaj mogao da dostigne -70 centimetara. Najniže je kod Bezdana, gde je na -163 centimetara, a u narednih nekoliko dana vodostaj bi mogao da se spusti na -170 centimetara, što je rekord. Vodostaj će u minus od 100 centimetara otići i kod Apatina, a toj granici će se približiti i kod Bogojeva. "Vodostaj Dunava je u manjem