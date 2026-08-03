Jedna osoba poginula tokom vikenda, policija od danas pojačava kontrolu brzine

ROMinfomedia pre 56 minuta
Jedna osoba poginula tokom vikenda, policija od danas pojačava kontrolu brzine

Na putevima na području Policijske uprave Leskovac tokom prethodnog vikenda registrovane su tri saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba izgubila život.

Od 3. do 9. avgusta 2026. godine saobraćajna policija u Srbiji učestvovaće u međunarodnoj akciji pojačane kontrole saobraćaja, koja se istovremeno sprovodi u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (Mreža saobraćajnih policija Evrope). Akcija je usmerena na otkrivanje vozača koji prekoračuju dozvoljenu brzinu kretanja. Tokom kontrole biće angažovani svi raspoloživi uređaji za merenje brzine, dok će se na auto-putevima kontrolisati i prosečna brzina kretanja
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