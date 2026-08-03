Turistički vaučeri u Kragujevcu podeljeni za samo dva sata

Interesovanje penzionera za turističke vaučere u vrednosti od 10 hiljada dinara čija je raspodela počela jutros je ogromno.

Od ranih jutarnjih sati ispred Pošte u Kragujevcu formiran je red. Vaučeri su u rekordnom roku raspodeljeni tako da mnogi zainteresovani nisu uspeli da dođu do ove pogodnosti. Ove godine 30 hiljada turističkih vaučera namenjenih penzionerima čija primanja ne prelaze iznos od 80 hiljada dinara raspodeljeni su za celu Srbiju. U Kragujevcu je od ranih jutarnjih sati ispred glavne pošte formiran red. Već posle dva sata vaučera nije bilo. Procedura je jednostavna, i