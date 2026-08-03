Napad na Dnjepropetrovsku oblast, troje stradalo; Umerov na čelu Spoljne obaveštajne službe Ukrajine

Rat u Ukrajini – 1622. dan. Tri osobe su poginule u ruskom napadu na benzinsku stanicu u Dnjepropetrovskoj oblasti, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da će dosadašnji sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov biti imenovan za novog direktora ukrajinske Službe spoljne obaveštajne službe.

Vitaker:Sporazum o proizvodnji raketa Patriot sa Ukrajinom neće biti potpisan do zime Dugoročni sporazum o proizvodnji raketa za sisteme Patriot između Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine neće biti zaključen do ove zime, ali je u toku rad na zajedničkoj proizvodnji opreme za protivvazdušnu odbranu sa Ukrajinom i Evropom, izjavio je danas stalni predstavnik SAD pri NATO-u Metju Vitaker. "Ne dozvoljavamo nikome osim američkim proizvođačima da proizvode te rakete