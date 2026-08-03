Ukrajina dronovima napala ruske ciljeve na Krimu; Rusija gađala tri broda u ukrajinskom delu Crnog mora

Rat u Ukrajini – 1622. dan. Ukrajina je noćas dronovima napala ruske ciljeve na Krimu, nakon čega je saobraćaj na Krimskom mostu blokiran. Sa druge strane, Rusija je saopštila da su njene snage pogodile tri broda koja su, tvrdi, prevozila vojnu robu u vodama Crnog mora pod kontrolom Ukrajine.

Rusija: Pogođena tri broda sa vojnom robom u ukrajinskom delu Crnog mora Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage pogodile tri broda koja su, tvrdi, prevozila vojnu robu u ukrajinskom delu Crnog mora, kao i jedan teretni brod u luci Nikolajev. Saopštenje je objavljeno na Telegram kanalu ruskog Ministarstva odbrane. (Reuters) Opširnije Kraće Ukrajina dronovima napala ruske ciljeve na Krimu Ukrajina je noćas napala dronovima ruske ciljeve na Krimu, a