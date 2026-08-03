Ukrajina dronovima napala ruske ciljeve na Krimu; Rusija gađala tri broda u ukrajinskom delu Crnog mora

RTS pre 22 minuta
Ukrajina dronovima napala ruske ciljeve na Krimu; Rusija gađala tri broda u ukrajinskom delu Crnog mora

Rat u Ukrajini – 1622. dan. Ukrajina je noćas dronovima napala ruske ciljeve na Krimu, nakon čega je saobraćaj na Krimskom mostu blokiran. Sa druge strane, Rusija je saopštila da su njene snage pogodile tri broda koja su, tvrdi, prevozila vojnu robu u vodama Crnog mora pod kontrolom Ukrajine.

Rusija: Pogođena tri broda sa vojnom robom u ukrajinskom delu Crnog mora Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage pogodile tri broda koja su, tvrdi, prevozila vojnu robu u ukrajinskom delu Crnog mora, kao i jedan teretni brod u luci Nikolajev. Saopštenje je objavljeno na Telegram kanalu ruskog Ministarstva odbrane. (Reuters) Opširnije Kraće Ukrajina dronovima napala ruske ciljeve na Krimu Ukrajina je noćas napala dronovima ruske ciljeve na Krimu, a
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Tko je general Aleksandar Čajko, meta napada u moskovskom restoranu?

Tko je general Aleksandar Čajko, meta napada u moskovskom restoranu?

SEEbiz pre 7 minuta
Uživo: Rat u Ukrajini - Ukrajina protekle noći napadala dronovima ruske ciljeve na Krimu

Uživo: Rat u Ukrajini - Ukrajina protekle noći napadala dronovima ruske ciljeve na Krimu

Euronews pre 22 minuta
Meta napada u Moskvi bio ruski vojni rukovodilac

Meta napada u Moskvi bio ruski vojni rukovodilac

Politika pre 27 minuta
UKRAJINSKA KRIZA Ruski udar na Zaporožje, raste broj žrtava; Belorusija raspoređuje novu brigadu blizu Ukrajine

UKRAJINSKA KRIZA Ruski udar na Zaporožje, raste broj žrtava; Belorusija raspoređuje novu brigadu blizu Ukrajine

RTV pre 1 sat
Noćas napadnuti ključni ruski ciljevi na Krimu: Evo šta je pogođeno i šta je sada blokirano

Noćas napadnuti ključni ruski ciljevi na Krimu: Evo šta je pogođeno i šta je sada blokirano

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BelorusijaMoskvaUkrajinaAerodromRusijanaftaZaporožje

Svet, najnovije vesti »

Egipat pogodio zemljotres jačine 5,2 stepena

Egipat pogodio zemljotres jačine 5,2 stepena

Insajder pre 12 minuta
Međunarodni dan lubenice: Savršena za vrele letnje dane, ali uz oprez

Međunarodni dan lubenice: Savršena za vrele letnje dane, ali uz oprez

RTV pre 22 minuta
Kuba ponovo u mraku zbog kolapsa elektroenergetske mreže

Kuba ponovo u mraku zbog kolapsa elektroenergetske mreže

Radio 021 pre 27 minuta
Maroko tvrdi da su za masovan prelazak migranata na Seutu krive dezinformacije

Maroko tvrdi da su za masovan prelazak migranata na Seutu krive dezinformacije

RTV pre 42 minuta
Grčka: Požar u zapadnoj Atici stigao do naselja, na terenu 7 aviona i 450 vatrogasaca

Grčka: Požar u zapadnoj Atici stigao do naselja, na terenu 7 aviona i 450 vatrogasaca

RTV pre 57 minuta