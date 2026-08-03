Vreo dan u Srbiji: Temperatura do 40 stepeni, UV zračenje veoma visoko; kako lakše podneti vrućinu

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Vreo dan u Srbiji: Temperatura do 40 stepeni, UV zračenje veoma visoko; kako lakše podneti vrućinu

Izuzetno visoke temperature u Srbiji, živa u termometru i do 40. podeoka. Beograd je u 7 sati bio najtopliji grad u Srbiji, dok je najsvežije bilo u Sjenici gde je izmereno 9 stepeni. Građanima se savetuje da ne izlaze napolje u periodu od 11 do 17 časova. Neophodo je piti dosta vode i konzumirati lagane obroke. Zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem, zaseda Štab za vanredne situacije.

Pančevo i Beograd najtopliji gradovi Pančevo je u 8 sati, sa 29 stepeni, najtopliji grad u Srbiji. U Beogradu je 28 stepeni. U Novom Sadu, Somboru i Kikindi izmereno je 27 stepeni Celzijusa, a najsvežije je u Sjenici sa 13 stepeni. Opširnije Kraće Toplotni talas uzima danak u poljoprivredi Agroekonomski analitičar Milan Prostran ocenio je da je suša ostavila posledice na deo prolećnih kultura, ali da će ovogodišnja poljoprivredna sezona, uprkos visokim
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