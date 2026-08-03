Gužve na Gradini, Batrovcima, Horgošu; međuprostor popunjen na Preševu i Prohoru Pčinjskom

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, putnička vozila najduže čekaju na prelazu Gradina, na izlazu iz Srbije i to oko 80 minuta.

Sat vremena čeka se na izlazu iz Srbije na Batrovcima i Prohoru Pčinjskom, kao i na ulazu u Srbiju na Kelebiji i Horgošu. Tom vremenu treba dodati i vreme čekanja na drugoj strani granice. Na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čeka se 60 minuta. AMSS podseća da tom vremenu zadržavanja treba dodati i vreme koje se provodi na hrvatskim terminalima, a koje je uvek dosta duže od onog na našim terminalima. Gužve i na Prohoru Pčinjskom, na