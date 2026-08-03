Danas vanredna sednica Štaba za vanredne situacije o vodostaju i visokim temperature

RTV pre 20 minuta  |  Tanjug
Danas vanredna sednica Štaba za vanredne situacije o vodostaju i visokim temperature

BEOGRAD - Premijer prof. dr Đuro Macut najavio je da će danas biti održana vanredna sednica Štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji i uputio apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana.

"Tema jeste vodostaj, odnosno visoke temperature. Usled toga je i vodostaj nizak, ali pored toga su ugrožena, zapravo, i proizvodnja električne energije. Ona je stabilna za sada, ali je na niskom nivou, i mi imamo potrebu da apelujemo na naše sugrađane da smanje upotrebu velikih potrošača električne energije, klima uređaja, individualno u svojim domovima", rekao je Macut novinarima u nedelju posle otvaranja kampa "Srbija te zove". Prema njegovim rečima, smanjenjem
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