Fudbaleri Crvene zvezde danas saznaju potencijalnog protivnika u plej-ofu za LŠ

NION - Fudbaleri Crvene zvezde saznaće danas na žrebu u Nionu ime potencijalnog protivnika u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona, ukoliko prethodno u trećem kolu prođu Hapoel Ber Ševu.

Potencijalni rivali "crveno-belima" biće LASK (Austrija), Viking (Norveška), pobednik duela Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija), pobednik duela Kairat (Kazahstan) - Levski (Bugarska) i pobednik duela Orhus (Danska) - Sabah (Azerbejdžan). Žreb za plej-of kvalifikacija za LŠ biće održan danas u 12 sati. Zvezda i Hapoel igraju sutra od 19.30 časova u mađarskom Sombathelju prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija, dok je revanš 11. avgusta u Beogradu. Prvi mečevi