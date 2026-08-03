Grčka: Požar u zapadnoj Atici stigao do naselja, na terenu 7 aviona i 450 vatrogasaca

ATINA - Požar besni u zapadnoj Atici i stigao je do naselja Agija Skepi, preneli su danas grčki mediji njavodeći da je u borbi sa vatrenom stihijom angažovano sedam aviona i 450 vatrogasaca.

Požar u zapadnoj Atici besni već treći dan, a plamen je prošao kroz naselje Agija Skepi dok se vatra približava Psati uz jak miris dima u celom području, prenosi portal Prototema. U područjima Atika, Beotija i Evija na snazi je narandžasto upozorenje na požare. Kako navode grčki mediji do sada je u požarima u Beotiji i Atici izgorelo više od 111.000 hektara. Grčka policija je sprovela preliminarnu istragu okolnosti i uzroka sudara dva iznajmljena helikoptera marke