Macut: Energetska situacija stabilna, apel na racionalnu potrošnju struje i vode

BEOGRAD - Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da je energetska situacija u Srbiji potpuno stabilna i apelovao na racionalnu potrošnju struje i vode u narednih danima navodeći da se radi i na tome da se obezbedi funkcionalnost plovnog režima na Dunavu.

Macut je rekao da je na današnjoj sednici Štaba za vanredne situacije, sazvanoj zbog visokih temperatura i situacija sa vodostajem reka u zemlji, razgovarano pre svega o energetskoj bezbednosti naglasivši da je neophodno da se održi stabilnost energetskog sistema koja je, kako je naveo, potpuno obezbeđena. ''Drugo što je takođe bitno je da se obezbedi funkcionalnost plovnog režima, da imamo plovnost niz Dunav i da se održi veza sa sistemom kanala Dunav-Tisa-Dunav,