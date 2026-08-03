Međunarodni dan lubenice: Savršena za vrele letnje dane, ali uz oprez

MOSKVA - Međunarodni dan lubenice obeležava se 3. avgusta, a kako sadrži oko 92 odsto vode, čini je savršenom za hidrataciju i rashlađivanje tokom vrelih letnjih dana.

Na ovaj dan, u mnogim zemljama organizuju se sajmovi, takmičenja u brzom jedenju, dekorisanju i sečenju lubenica, kao i razne kreativne radionice za decu. Međutim, konzumiranje lubenice može da izazove nagle skokove šećera u krvi, pa je najbolje kombinovati je sa integralnim ili raženim hlebom, savet je stručnjaka. Lubenica je takođe kontraindikovana tokom pogoršanja hronične bolesti bubrega, bubrežnih kamenaca i dijabetesa, upozorava vanredni profesor Katedre za