Međunarodni dan lubenice: Savršena za vrele letnje dane, ali uz oprez

RTV pre 23 minuta  |  Tanjug
Međunarodni dan lubenice: Savršena za vrele letnje dane, ali uz oprez

MOSKVA - Međunarodni dan lubenice obeležava se 3. avgusta, a kako sadrži oko 92 odsto vode, čini je savršenom za hidrataciju i rashlađivanje tokom vrelih letnjih dana.

Na ovaj dan, u mnogim zemljama organizuju se sajmovi, takmičenja u brzom jedenju, dekorisanju i sečenju lubenica, kao i razne kreativne radionice za decu. Međutim, konzumiranje lubenice može da izazove nagle skokove šećera u krvi, pa je najbolje kombinovati je sa integralnim ili raženim hlebom, savet je stručnjaka. Lubenica je takođe kontraindikovana tokom pogoršanja hronične bolesti bubrega, bubrežnih kamenaca i dijabetesa, upozorava vanredni profesor Katedre za
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