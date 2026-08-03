Počela sednica Štaba za vanredne situacije

BEOGRAD - Sednica Štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura i situacija sa vodostajem reka u zemlji počela je nešto posle 9.00 časova u zgradi Vlade Srbije, a sednici prisustvuje i premijer prof. dr Đuro Macut.

Sednici Štaba za vanredne situacije prisustvuju i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, ministri Dragan Glamočić, Adrijana Mesarović, Sara Pavkov, Nemanja Starović, Dubravka Đedović, Marko Đurić, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković. Premijer Macut je juče uputio apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana, navodeći da je proizvodnja električne energije za sada stabilna, ali je na