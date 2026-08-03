Štab za vanredne situacije - ovim vremenskim neprilikama ugrožene i poljoprivrede kulture

NOVI SAD - Zbog toplotnog talasa i niskog vodostaja reka, danas je ponovo zasedao štab za vanredne situacije. "Đerdap 1" je na 20 odsto proizvodnje električne energije, ugroženo je funkcionisanje vodenog saobraćaja, a vremenske neprilike ne odgovaraju ni poljoprivrednim kulturama.

Osim apelovanja na građane da racionalno troše struju i vodu narednih dana, sa Sednice Republičkog štaba za vanredne situacije poručeno je da se radi i na tome da se obezbedi funkcionalnost plovnog režima na Dunavu. Kod Bezdana se beleži novi rekord niskog vodostaja Dunava -163 centimetra, i ima tendeciju daljeg opadanja, što znatno otežava plovidbu. "Bogojevo, Bezdan, Apatin - to su nam kritične tačke, kao i Novi Sad, Prahovo i sve ispod Đerdapa. Blizu smo