BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1622. dan. Na ukrajinskom frontu je bilo više od 170 sukoba, a najžešće borbe su vođene u pravcu Pokrovska. Ruske snage su više puta bombardovale KAB-ovima Zaporožje, poginule su tri osobe, a više od 30 je ranjeno.

Ruske snage su izvele 62 vazdušna udara, a na frontu je bilo više od 170 sukoba, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine. Ukrajinske snage gađale su rafineriju nafte u Saratovskoj oblasti i vojni aerodrom Engels, a u Samarskoj oblasti skladište komanije "Vajldberis. U udaru na Belgorodsku oblast poginula je tinejdžerka, a još dvoje dece je ranjeno. Moskva je potvrdila da je napala dva broda koji su prevozila vojni teret i jedan tegljač u luci Nikolaj u