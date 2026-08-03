UKRAJINSKA KRIZA: Broj poginulih u ukrajinskom napadu kod Gelendžika porastao na sedam, povređeno 47

RTV pre 54 minuta  |  RTS
UKRAJINSKA KRIZA: Broj poginulih u ukrajinskom napadu kod Gelendžika porastao na sedam, povređeno 47

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1622. dan. Na ukrajinskom frontu je bilo više od 170 sukoba, a najžešće borbe su vođene u pravcu Pokrovska. Ruske snage su više puta bombardovale KAB-ovima Zaporožje, poginule su tri osobe, a više od 30 je ranjeno.

Ruske snage su izvele 62 vazdušna udara, a na frontu je bilo više od 170 sukoba, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine. Ukrajinske snage gađale su rafineriju nafte u Saratovskoj oblasti i vojni aerodrom Engels, a u Samarskoj oblasti skladište komanije "Vajldberis. U udaru na Belgorodsku oblast poginula je tinejdžerka, a još dvoje dece je ranjeno. Moskva je potvrdila da je napala dva broda koji su prevozila vojni teret i jedan tegljač u luci Nikolaj u
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