Vremeplov: U Beču objavljen prvi broj srpskog lista "Slaveno-serbskija vedomosti"

NOVI SAD - Na današnji dan 1792. godine u Beču je objavljen prvi broj srpskog lista "Slaveno-serbskija vedomosti". Pod uticajem Dositeja Obradovića "Vedomosti" je pokrenuo Stefan Novaković. Cilj lista bilo je širenje "istine o otečestvu i prosvešćenije roda našega". List je imao pretplatnike u Pešti, Budimu, Sent Andreji, Novom Sadu, Oseku, Trstu i Veneciji, širom Podunavlja, a prodavan je i u Vlaškoj, Rusiji. U "Vedomostima" su bili objavljivani pozivi na prenumeracije srpskih knjiga, poput "Istorije"

Danas je ponedeljak, 3. avgust, 215. dan 2026. Do kraja godine ima 150 dana. 1492 - Španski moreplovac, najverovatnije italijanskog porekla, Kristifor Kolumbo isplovio je na brodu "Santa Marija" iz španske luke Palos de la Frontera na prvo putovanje "za Indiju" - na kojem je otkrio Ameriku. Verovao je da će otkriti morski put do Indije. 1778 - U Milanu je posle dve godine gradnje, prema projektu italijanskog arhitekte Đuzepea Pjermarinija, otvorena Milanska skala,