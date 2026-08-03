Tu je i Enem: Stanković izabrao za meč sa Hapoelom

Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su na utakmicu 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoel Ber Ševe u Mađarsku, trener Dejan Stanković poveo je 25 igrača.

Svi su zdravi i spremni, a najavu za kojih 11 startera se Stanković opredelio čitajte večeras na Sport klubu. Evo i na koje fudbalere Dejan Stanković računa za prvi meč sa Hapoel Ber Ševom: Od licenciranih igrača za Evropu otpali su Tomas Handel i Dimitrije Šarić. Crveno-beli lete do Graca, spavaće u Austriji i na dan utakmice autobusom preći do Sombahtelja. Utakmica je u utorak od 19.30. Bonus video