Đedović: Država radi na održivom rešenju za NIS uz očuvanje međunarodnih odnosa

Sputnik pre 2 sata
Đedović: Država radi na održivom rešenju za NIS uz očuvanje međunarodnih odnosa

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je pitanje Naftne industrije Srbije (NIS) jedno od najvažnijih u domaćem energetskom sektoru i ocenila da je geopolitička pozicija Srbije u vezi s tom kompanijom veoma složena, ali da država nastoji da dođe do održivog rešenja, ne narušavajući odnose ni sa jednom zemljom.

Ministarka je istakla da je pitanje NIS-a pre svega geopolitičko, ali od nacionalnog značaja za Srbiju. „Uradili smo sve da zaštitimo našu poziciju. Ne zaboravimo da je NIS prodat 2008. godine, ali ne bih da pričam o tome šta je tada moglo da bude drugačije, jer svako vreme nosi svoje breme. Bez obzira na sve, ruski vlasnici su dosta uložili u kompaniju, rafinerija je u jako dobrom stanju i stabilno posluje“, rekla je Đedović Handanović večeras za TV Prva. Prema
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Održana sednica Štaba za vanredne situacije zbog suše i elektroenergetskog sistema

Održana sednica Štaba za vanredne situacije zbog suše i elektroenergetskog sistema

Naslovi.ai pre 1 sat
Meteorolog Sovilj objavio sumornu prognozu: Osveženja nema na vidiku, kiše ni na mapama

Meteorolog Sovilj objavio sumornu prognozu: Osveženja nema na vidiku, kiše ni na mapama

Mondo pre 1 sat
Đedović: Situacija izuzetno kompleksna - struja ostaje stabilna; Država radi na održivom rešenju za NIS

Đedović: Situacija izuzetno kompleksna - struja ostaje stabilna; Država radi na održivom rešenju za NIS

RTV pre 2 sata
Ovo niste očekivali! Osveženje stiže i pre nego što ste mislili: Evo da li će biti i pljuskova sa grmljavinom.

Ovo niste očekivali! Osveženje stiže i pre nego što ste mislili: Evo da li će biti i pljuskova sa grmljavinom.

Telegraf pre 1 sat
(Video) "Dostavljaćemo vodu na kućnu adresu" Srbiju "guta" toplotni talas, vodostaj na istorijskom minimumu: Nižu se apeli…

(Video) "Dostavljaćemo vodu na kućnu adresu" Srbiju "guta" toplotni talas, vodostaj na istorijskom minimumu: Nižu se apeli, primenjuju mere štednje

Blic pre 3 sata
RHMZ: Vrućine ne popuštaju – evo kada su mogući prvi pljuskovi u Srbiji

RHMZ: Vrućine ne popuštaju – evo kada su mogući prvi pljuskovi u Srbiji

Moj Novi Sad pre 4 sati
Mađar: Predstoji pet kritičnih dana zbog rekordno niskog vodostaja Dunava

Mađar: Predstoji pet kritičnih dana zbog rekordno niskog vodostaja Dunava

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

energetikaekonomijaDubravka Đedović

Politika, najnovije vesti »

Mit o neodlučnima

Mit o neodlučnima

Radar pre 45 minuta
Studenti potvrdili da su se registrovali: Sova sa kapuljačom i oročeno trajanje

Studenti potvrdili da su se registrovali: Sova sa kapuljačom i oročeno trajanje

Danas pre 50 minuta
Birači migriraju i dalje, tvrde opozicionari i aktivisti, dok se odgovor MUP-a čeka

Birači migriraju i dalje, tvrde opozicionari i aktivisti, dok se odgovor MUP-a čeka

Danas pre 2 sata
Vučić o izborima: Opredeljenost građana preko 80 odsto – to nikad nije bilo u Srbiji

Vučić o izborima: Opredeljenost građana preko 80 odsto – to nikad nije bilo u Srbiji

Danas pre 4 sati
Registrovano udruženje "Studentska lista"

Registrovano udruženje "Studentska lista"

Radio 021 pre 24 sata