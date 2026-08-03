Đedović: Država radi na održivom rešenju za NIS uz očuvanje međunarodnih odnosa

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je pitanje Naftne industrije Srbije (NIS) jedno od najvažnijih u domaćem energetskom sektoru i ocenila da je geopolitička pozicija Srbije u vezi s tom kompanijom veoma složena, ali da država nastoji da dođe do održivog rešenja, ne narušavajući odnose ni sa jednom zemljom.

Ministarka je istakla da je pitanje NIS-a pre svega geopolitičko, ali od nacionalnog značaja za Srbiju. „Uradili smo sve da zaštitimo našu poziciju. Ne zaboravimo da je NIS prodat 2008. godine, ali ne bih da pričam o tome šta je tada moglo da bude drugačije, jer svako vreme nosi svoje breme. Bez obzira na sve, ruski vlasnici su dosta uložili u kompaniju, rafinerija je u jako dobrom stanju i stabilno posluje“, rekla je Đedović Handanović večeras za TV Prva. Prema