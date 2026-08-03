Štab za vanredne situacije razmatrao mere za ublažavanje uticaja toplotnog talasa

Sputnik pre 5 minuta
Štab za vanredne situacije razmatrao mere za ublažavanje uticaja toplotnog talasa

Republički štab za vanredne situacije na današnjoj sednici je razmatrao aktuelnu hidrološku i meteorološku situaciju, posledice istorijski niskog vodostaja reke Dunav, kao i mere za ublažavanje uticaja najavljenog dugotrajnog toplotnog talasa.

Na sednici, koja je održana na inicijativu predsednika Vlade prof. dr Đure Macuta, a kojoj je predsedavao potpredsednik Vlade, ministar policije i komandant Republičkog štaba Ivica Dačić, posebna pažnja posvećena je mogućim posledicama po vodosnabdevanje stanovništva, funkcionisanje Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, poljoprivredu, privredu, energetsku sigurnost, kao i povećan rizik od požara na otvorenom usled visokih temperatura, saopštila je Vlada Srbije.
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