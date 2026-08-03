Tramp: Danas nastavak pregovora sa Iranom, otkazao sam „masovni napad“

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u razgovoru sa novinarima u predsedničkom avionu da će se danas nastaviti razgovori sa Iranom i potvrdio da je naredio da se otkaže "masovni napad" na tu zemlju.

"Znali su obim napada jer su videli kako se pripremamo. Sada radimo na tome da razgovaramo sa njima, da pregovaramo i to počinje u ponedeljak popodne. Videćemo", rekao je Tramp u nedelju novinarima u predsedničkom avionu nakon vikenda u svom golf klubu u Bedminsteru u Nju Džersiju, prenose mediji. Tramp je rekao da su ga saveznici poput Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, ali i Iran, zamolili da otkaže planirani napad. Saudijski krunski princ