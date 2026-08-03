Zaharova o napadu Kijeva na civile u Gelendžiku: Zemlje NATO su sponzori terorizma

Sputnik pre 3 sata
Zaharova o napadu Kijeva na civile u Gelendžiku: Zemlje NATO su sponzori terorizma

NATO i Evropska unija, koji su nedavno proglasili nultu toleranciju prema terorizmu, sada su i sami postali deo terorističkih aktivnosti, omogućavajući „bandi“ Vladimira Zelenskog da deluje u njihovom centru, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova za ruske medije, komentarišući napad Kijeva na Gelendžik.

Teroristička banda je okupirala ukrajinski državni aparat i deluje u centru Evrope, primetila je Zaharova. Ranije danas, gubernator Venijamin Kondratjev objavio je da je broj poginulih u padu drona u Gelendžiku porastao na šest osoba, uključujući troje dece. Broj povređenih porastao je na 40, istakao je on. Prema njegovim rečima, sedamnaest ljudi povređenih u napadu dronom je hospitalizovano. Od toga, četiri osobe, uključujući dvoje dece, su u teškom stanju,
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