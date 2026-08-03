Zvezda saznala moguće protivnike za Ligu šampiona i Ligu Evrope: Partizan dobio paklenog rivala

Ukoliko savladaju Hapoel iz Ber Ševe, fudbaleri Crvene zvezde u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv pobednika duela Orhus - Sabah. U slučaju poraza boriće se za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzenj. Fudbaleri Partizana nisu imali sreće na žrebu pa će tako ukoliko pobede Tobol igrati protiv Hetafea u plej-ofu za Ligu konferencija.

Crvena zvezda saznala je potencijalnog protivnika u slučaju pobede u dvomeču protiv Hapoela. Prvi susret sa timom iz Ber Ševe zakazan je za utorak od 19.30 u mađarskom Sombathelju, dok je revanš 11. avgusta u Beogradu. Ako Zvezda savlada Hapoel čekaće boljeg iz duela Orhus (Danska) – Sabah (Azerbejdžan). Fudbaleri Zvezde bi u tom slučaju najpre dočekali protivnika kod kuće, dok bi revanš meč igrali u gostima. Prvi mečevi plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona