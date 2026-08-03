Premijer Đuro Macut stigao „Sokolom“ u Suboticu i obišao radove na železničkoj stanici

Subotica.com pre 1 sat
Premijer Đuro Macut stigao „Sokolom“ u Suboticu i obišao radove na železničkoj stanici

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut posetio je danas Suboticu, gde se sastao sa gradskim rukovodstvom i obišao radove na železničkoj stanici, čiji se završetak očekuje najkasnije do kraja godine.

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut stigao je danas vozom „Soko“ u Suboticu, gde se sastao sa predstavnicima lokalne samouprave i obišao građevinske radove koji se izvode u okviru železničke stanice. Premijera je dočekao gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, zajedno sa pomoćnicama gradonačelnika Zagorkom Panić i Vesnom Bosančić. Nakon kraćeg sastanka sa rukovodstvom grada, delegacije Vlade Srbije i „Srbijavoza“ obišle su radove u staničnoj zgradi. Tom
Otvori na subotica.com

Povezane vesti »

Republički štab zasedao zbog niskog Dunava i toplotnog talasa: Građanima upućen apel za racionalnu potrošnju struje i vode…

Republički štab zasedao zbog niskog Dunava i toplotnog talasa: Građanima upućen apel za racionalnu potrošnju struje i vode, evo koje mere će biti preduzete

Kurir pre 6 minuta
Zasedao Republički štab zbog istorijski niskog vodostaja Dunava: Evo šta je odlučeno

Zasedao Republički štab zbog istorijski niskog vodostaja Dunava: Evo šta je odlučeno

Mondo pre 5 minuta
Macut kaže da situacija u energetskom sektoru ni naivna, ni tako zabrinjavajuća, ali vremenski uslovi ne slute na bolje

Macut kaže da situacija u energetskom sektoru ni naivna, ni tako zabrinjavajuća, ali vremenski uslovi ne slute na bolje

Mašina pre 35 minuta
Republički štab za vanredne situacije apeluje da se racionalno koriste električna energija i voda

Republički štab za vanredne situacije apeluje da se racionalno koriste električna energija i voda

Insajder pre 15 minuta
Sofronijević: Do kraja godine očekujemo završetak radova na Železničkoj stanici u Subotici

Sofronijević: Do kraja godine očekujemo završetak radova na Železničkoj stanici u Subotici

Euronews pre 30 minuta
Macut: Krizni štab nije uvodio nove mere, na snazi apel za štednju struje i vode

Macut: Krizni štab nije uvodio nove mere, na snazi apel za štednju struje i vode

In medija pre 30 minuta
Izdat hitan apel svim građanima! Završena sednica Štaba za vanredne situacije

Izdat hitan apel svim građanima! Završena sednica Štaba za vanredne situacije

Večernje novosti pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaVlada SrbijeĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Štab za vanredne situacije doneo nove mere: Od sutra svakodnevna koordinacija zbog vrućina, suše i požara

Štab za vanredne situacije doneo nove mere: Od sutra svakodnevna koordinacija zbog vrućina, suše i požara

NIN pre 0 minuta
"Zločini su toliko teški da ljudi ovde ne skidaju crninu" Vučić obilazi Novo Selo u Republici Srpskoj: "Srbija će obezbediti…

"Zločini su toliko teški da ljudi ovde ne skidaju crninu" Vučić obilazi Novo Selo u Republici Srpskoj: "Srbija će obezbediti deo sredstva za vodu" (foto, video)

Blic pre 5 minuta
Vučić u Republici Srpskoj: Mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije

Vučić u Republici Srpskoj: Mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije

RTS pre 5 minuta
Vatrogasci u punoj pripravnosti, dižu se i dronovi! MUP izdao hitno upozorenje za ova četiri okruga kako bi izbegli grčki…

Vatrogasci u punoj pripravnosti, dižu se i dronovi! MUP izdao hitno upozorenje za ova četiri okruga kako bi izbegli grčki scenario: "Upitno je kada ćemo primiti dojavu..."

Blic pre 6 minuta
Štab za vanredne situacije razmatrao mere za ublažavanje uticaja toplotnog talasa

Štab za vanredne situacije razmatrao mere za ublažavanje uticaja toplotnog talasa

Sputnik pre 6 minuta