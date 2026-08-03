Premijer Đuro Macut stigao „Sokolom“ u Suboticu i obišao radove na železničkoj stanici

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut posetio je danas Suboticu, gde se sastao sa gradskim rukovodstvom i obišao radove na železničkoj stanici, čiji se završetak očekuje najkasnije do kraja godine.

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut stigao je danas vozom „Soko“ u Suboticu, gde se sastao sa predstavnicima lokalne samouprave i obišao građevinske radove koji se izvode u okviru železničke stanice. Premijera je dočekao gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, zajedno sa pomoćnicama gradonačelnika Zagorkom Panić i Vesnom Bosančić. Nakon kraćeg sastanka sa rukovodstvom grada, delegacije Vlade Srbije i „Srbijavoza“ obišle su radove u staničnoj zgradi. Tom