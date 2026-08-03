STIGAO UNUK! Porodila se ćerka Suzane Mančić, u pola noći sestra je tajno odvela u porodilište – evo koje staro srpsko ime nosi dečak!

Svet & Skandal pre 13 sati
STIGAO UNUK! Porodila se ćerka Suzane Mančić, u pola noći sestra je tajno odvela u porodilište – evo koje staro srpsko ime…

Voditeljka Suzana Mančić danas ima stravično velik razlog za slavlje – postala je baka! Njena starija ćerka Teodora Kunić jutros je u jednoj privatnoj klinici u Beogradu, prirodnim putem, na svet donela zdravog dečaka teškog 3.650 grama.

Srećni roditelji su za svog naslednika odabrali prelepo staro srpsko ime – Mijat. Ovo ime vodi poreklo iz hebrejskog jezika i predstavlja narodni oblik imena Mihajlo, sa značenjem „onaj koji je jednak Bogu“. Posebno dirljiv detalj ove porodične priče jeste uloga Teodorine sestre. Kada su oko jedan sat posle ponoći počeli trudovi, Natalija Kunić je, ne želeći da Suzana Mančić dodatno paniči i brinu dok sve ne bude gotovo, tiho izvela sestru iz kuće i odvela je u
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