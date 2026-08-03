Gvardiol hvali novog trenera: "Mareska je savršen trener za Mančester siti"

Telegraf pre 19 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Gvardiol hvali novog trenera: "Mareska je savršen trener za Mančester siti"

Novi trener, Enco Mareska je savršen izbor za Mančester siti, izjavio je fudbaler engleskog kluba i hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol, preneo je danas BBC.

Mareska je na mestu trenera Mančester sitija zamenio Pepa Gvardiolu, koji se povukao na kraju prošle sezone. Italijanski stručnjak je sa Mančester sitijem potpisao trogodišnji ugovor, a prvi put je predvodio "građane" u subotu na prijateljskom meču protiv Intera iz Milana u Hongkonku. Utakmica je u regularnom delu završena bez pobednika, 1:1, a Inter je na kraju slavio posle boljeg izvođenja penala sa 3:1. - Nivo je veoma visok, Mareska je s razlogom izabran za
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