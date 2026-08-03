Ko je Aleksandar Čajko, Putinov general kojeg su umalo razneli u restoranu? Troje mrtvih u eksploziji

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Ko je Aleksandar Čajko, Putinov general kojeg su umalo razneli u restoranu? Troje mrtvih u eksploziji

Vojna karijera i operacije u Siriji

U eksploziji koja je u subotu odjeknula u moskovskom restoranu Balzi Rossi poginule su tri osobe, a više od 20 je povređeno. Prema podacima Nacionalnog antiterorističkog komiteta Rusije, eksplozivnu napravu donela je dostavljačica, koja je takođe poginula, kao i pripadnik obezbeđenja koji je pokušao da je zaustavi. U restoranu se u tom trenutku održavala proslava 55. rođendana general-pukovnika Aleksandra Čajka, komandanta Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije. General
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