Vojna karijera i operacije u Siriji

U eksploziji koja je u subotu odjeknula u moskovskom restoranu Balzi Rossi poginule su tri osobe, a više od 20 je povređeno. Prema podacima Nacionalnog antiterorističkog komiteta Rusije, eksplozivnu napravu donela je dostavljačica, koja je takođe poginula, kao i pripadnik obezbeđenja koji je pokušao da je zaustavi. U restoranu se u tom trenutku održavala proslava 55. rođendana general-pukovnika Aleksandra Čajka, komandanta Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije. General