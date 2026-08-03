MUP izdao hitno upozorenje: Dunav na istorijskom minimumu, Sektor za vanredne situacije diže sve službe

Sumirano

Republički štab za vanredne situacije održao je danas na inicijativu predsednika Vlade Republike Srbije prof. dr Đure Macuta sednicu, na kojoj su razmatrane aktuelna hidrološka i meteorološka situacija, posledice istorijski niskog vodostaja reke Dunav, kao i mere za ublažavanje uticaja najavljenog dugotrajnog toplotnog talasa. Na sednici, kojoj je predsedavao potpredsednik Vlade, ministar policije i komandant Republičkog štaba Ivica Dačić, posebna pažnja posvećena