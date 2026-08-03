MUP izdao hitno upozorenje: Dunav na istorijskom minimumu, Sektor za vanredne situacije diže sve službe

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
MUP izdao hitno upozorenje: Dunav na istorijskom minimumu, Sektor za vanredne situacije diže sve službe

Sumirano

Republički štab za vanredne situacije održao je danas na inicijativu predsednika Vlade Republike Srbije prof. dr Đure Macuta sednicu, na kojoj su razmatrane aktuelna hidrološka i meteorološka situacija, posledice istorijski niskog vodostaja reke Dunav, kao i mere za ublažavanje uticaja najavljenog dugotrajnog toplotnog talasa. Na sednici, kojoj je predsedavao potpredsednik Vlade, ministar policije i komandant Republičkog štaba Ivica Dačić, posebna pažnja posvećena
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Proizvodnja u hidroelektranama smanjena još od maja, znalo se da nema snega: Zašto su vlasti iznenađene vodostajem Dunava

Proizvodnja u hidroelektranama smanjena još od maja, znalo se da nema snega: Zašto su vlasti iznenađene vodostajem Dunava

Nova ekonomija pre 1 sat
Sve službe prate situaciju! MUP pojačava kontrolu zbog suše i toplotnog talasa, dok je Dunav na istorijskom minimumu

Sve službe prate situaciju! MUP pojačava kontrolu zbog suše i toplotnog talasa, dok je Dunav na istorijskom minimumu

Dnevnik pre 1 sat
Republički štab za vanredne situacije apeluje da se racionalno koriste električna energija i voda

Republički štab za vanredne situacije apeluje da se racionalno koriste električna energija i voda

Insajder pre 1 sat
Republički štab za vanredne situacije apeluje na građane da racionalno koriste struju i vodu

Republički štab za vanredne situacije apeluje na građane da racionalno koriste struju i vodu

Nova ekonomija pre 2 sata
Sofronijević: Do kraja godine očekujemo završetak radova na Železničkoj stanici u Subotici

Sofronijević: Do kraja godine očekujemo završetak radova na Železničkoj stanici u Subotici

Euronews pre 1 sat
Macut: Od Beograda do Subotice za 79 minuta, ova deonica simbol nove Srbije

Macut: Od Beograda do Subotice za 79 minuta, ova deonica simbol nove Srbije

Euronews pre 1 sat
Maćut i Sofronijević na radnom sastanku sa rukovodstvom "Srbijavoza“ tokom vožnje ka Subotici

Maćut i Sofronijević na radnom sastanku sa rukovodstvom "Srbijavoza“ tokom vožnje ka Subotici

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićVlada Republike SrbijeDunavMUPsušatoplotni talasĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

U skupštinsku proceduru ušle izmene zakona o doprinosima, porezu na dobit

U skupštinsku proceduru ušle izmene zakona o doprinosima, porezu na dobit

RTV pre 0 minuta
Hag: Otkazana ročišta 17, 18. i 19. avgusta u postupku protiv Tačija zbog ometanja pravde

Hag: Otkazana ročišta 17, 18. i 19. avgusta u postupku protiv Tačija zbog ometanja pravde

RTV pre 5 minuta
Vučić u Republici Srpskoj: Mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije

Vučić u Republici Srpskoj: Mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije

RTS pre 10 minuta
Mreža Fokstrot: Banda optužena da napada Izraelce po nalogu Irana

Mreža Fokstrot: Banda optužena da napada Izraelce po nalogu Irana

Radio 021 pre 10 minuta
Vučević u Mrkonjić gradu obišao Spomen sobu: "Dužni smo da čuvamo istinu o njihovom podvigu" (video)

Vučević u Mrkonjić gradu obišao Spomen sobu: "Dužni smo da čuvamo istinu o njihovom podvigu" (video)

Euronews pre 5 minuta