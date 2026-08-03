"Nekad tu je bio plovni put, a sada barica" Strašan snimak iz Apatina: Evo šta je ostalo od Dunava

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
"Nekad tu je bio plovni put, a sada barica" Strašan snimak iz Apatina: Evo šta je ostalo od Dunava

U Srbiji je zabeležen istorijski nizak vodostaj Dunava.

Tim povodom, Republički štab za vanredne situacije održao je danas sednicu na inicijativu predsednika Vlade Republike Srbije, prof. dr Đure Macuta, na kojoj su razmatrani aktuelna hidrološka i meteorološka situacija, posledice rekordno niskog vodostaja, kao i mere za ublažavanje uticaja najavljenog dugotrajnog toplotnog talasa. Razmere ovog fenomena najbolje se vide kod Apatina, gde se Dunav toliko povukao da se pojedini delovi korita gotovo mogu prepešačiti. Na
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