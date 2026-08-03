Prava pomama za vaučerima! Već 8.000 prijava, 30.000 vaučera moglo bi da nestane za sat vremena

Prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara počela je jutros, a do sada je evidentirano 8.000 prijava, rekla je danas direktorka Sektora za prodaju Pošte Srbije Ivana Marković i dodala da je zainteresovanost građava velika.

Markovićeva je rekla za Tanjug da očekuje da će vaučeri da budu podeljeni u roku od sat vremena. Navela je i da je sama procedura prijave vrlo jednostavna: građani se prijavljuju i dolaze na šaltere Pošte Srbije sa popunjenom prijavom, potvrdom o rezervaciji smeštaja i nakon samog evidentiranja dobijaju od šalterskih radnika potvrdu o evidentiranju. "Nakon toga dobiće vaučere na kućne adrese, odnosno adrese koje su naveli u samim potvrdama", kazala je Markovićeva.