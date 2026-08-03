Prava pomama za vaučerima! Već 8.000 prijava, 30.000 vaučera moglo bi da nestane za sat vremena

Telegraf pre 24 minuta  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Prava pomama za vaučerima! Već 8.000 prijava, 30.000 vaučera moglo bi da nestane za sat vremena

Prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara počela je jutros, a do sada je evidentirano 8.000 prijava, rekla je danas direktorka Sektora za prodaju Pošte Srbije Ivana Marković i dodala da je zainteresovanost građava velika.

Markovićeva je rekla za Tanjug da očekuje da će vaučeri da budu podeljeni u roku od sat vremena. Navela je i da je sama procedura prijave vrlo jednostavna: građani se prijavljuju i dolaze na šaltere Pošte Srbije sa popunjenom prijavom, potvrdom o rezervaciji smeštaja i nakon samog evidentiranja dobijaju od šalterskih radnika potvrdu o evidentiranju. "Nakon toga dobiće vaučere na kućne adrese, odnosno adrese koje su naveli u samim potvrdama", kazala je Markovićeva.
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Počela prijava penzionera za vaučere za odmor u Srbiji

Počela prijava penzionera za vaučere za odmor u Srbiji

N1 Info pre 19 minuta
Počela podela turističkih vaučera: Redovi ispred pošta od ranog jutra, 4.000 već prijavljeno

Počela podela turističkih vaučera: Redovi ispred pošta od ranog jutra, 4.000 već prijavljeno

Euronews pre 29 minuta
Počela prijava penzionera za turističke vaučere

Počela prijava penzionera za turističke vaučere

Bujanovačke pre 4 minuta
Velika zainteresovanost penzionera za vaučere: "Evidentirano već 8.000 prijava, procedura vrlo jednostavna"

Velika zainteresovanost penzionera za vaučere: "Evidentirano već 8.000 prijava, procedura vrlo jednostavna"

Newsmax Balkans pre 15 minuta
Počela prijava za turističke vaučere; Pošta Srbije: Nema privilegovanih

Počela prijava za turističke vaučere; Pošta Srbije: Nema privilegovanih

RTS pre 14 minuta
Već podeljeno 8.000 vaučera za odmor! Ogromno interesovanje građana: Podela svih 30.000 očekuje se rekordnom brzinom

Već podeljeno 8.000 vaučera za odmor! Ogromno interesovanje građana: Podela svih 30.000 očekuje se rekordnom brzinom

Blic pre 25 minuta
Siniša Mali izneo detalje o turističkim vaučerima za penzionere: Evo kako će se rangirati prijave

Siniša Mali izneo detalje o turističkim vaučerima za penzionere: Evo kako će se rangirati prijave

Mondo pre 4 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugPenzioneriPošta SrbijeTelegraf biznisTuristicki vauceri

Društvo, najnovije vesti »

Profesionalni ronilac: Izbegavati neuređena kupališta, najopasnije su reke

Profesionalni ronilac: Izbegavati neuređena kupališta, najopasnije su reke

N1 Info pre 4 minuta
Počela prijava penzionera za vaučere za odmor u Srbiji

Počela prijava penzionera za vaučere za odmor u Srbiji

N1 Info pre 19 minuta
Tasić: Smanjena cena za 742 leka, država merama pokazala odgovornost prema građanima

Tasić: Smanjena cena za 742 leka, država merama pokazala odgovornost prema građanima

RTV pre 15 minuta
Promena vlas(t)ničke strukture

Promena vlas(t)ničke strukture

Peščanik pre 24 minuta
Počela podela turističkih vaučera: Redovi ispred pošta od ranog jutra, 4.000 već prijavljeno

Počela podela turističkih vaučera: Redovi ispred pošta od ranog jutra, 4.000 već prijavljeno

Euronews pre 29 minuta