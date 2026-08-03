"Bugarska nas je uverila" Poruka iz Teherana: Neće učestvovati u ratu protiv Irana

PORTPAROL iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjacio je da je Bugarska uverila Teheran da neće učestvovati u ratu protiv Irana.

Foto: Sobhan Farajvan / Zuma Press / Profimedia Kako je rekao slična uveravanja poslednjih sati dobijena su i od Velike Britanije i Ukrajine, prenosi portal BGNES. Kako se navodi privremeno raspoređivanje američkog vazduhoplovstva u Bugarskoj trajaće do 1. oktobra, a prema rezoluciji koju je usvojio parlament, do osam aviona za dopunu gorivom u vazduhu biće stacionirano na vazduhoplovnoj bazi Bezmer u jugoistočnoj Bugarskoj. Njihova glavna svrha biće pružanje