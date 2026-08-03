Dejan Stanković doneo odluku: Trener Zvezde je ove igrače poveo na duel sa Hapoelom

CRVENA zvezda pohod ka Ligi šampiona nastavlja dvomečom protiv Hapoel Ber Ševe. Trener crveno-belih Dejan Stanković odredio je spisak putnika za prvu utakmicu koja se igra u Mađarskoj.

FOTO: FK Crvena zvezda On je Sombatelj, grad u kom se igra meč poveo 25 igrača, predvođenih kapitenom Mirkom Ivanićem. Tu je i najnovije pojačanje Derik Lukasen. Na spisku su: Mateus, Savo Radanović, Ivan Guteša, Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Strahinja Eraković, Frenklin Tebo Učena, Derik Lukasen, Stefan Gudelj, Miloš Veljković, Nair Tiknizjan, Matej Strika, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Abu Fani, Vasilije Kostov, Mo Čam, Osman Bukari, Loizos Loizu, Mirko