Dron pao na plažu prepunu ljudi, ima mrtvih: Među stradalima i deca, ranjeno 40 ljudi (video)

Večernje novosti pre 33 minuta
Dron pao na plažu prepunu ljudi, ima mrtvih: Među stradalima i deca, ranjeno 40 ljudi (video)

ŠEST osoba, među kojima je troje dece, poginulo je u onome što su ruski zvaničnici opisali kao ukrajinski napad dronom na prepunu plažu u blizini crnomorskog letovališta Gelendžik, saopštio je guverner Krasnodarske oblasti Venijamin Kondratjev.

Foto: X Printscreen U napadu je ranjeno oko 40 ljudi, od kojih je 17 hospitalizovano, a oštećena je i civilna infrastruktura, naveo je Kondratjev. On je ocenio da je napad bio usmeren na civilne objekte nakon što su, prema njegovim rečima, delovi oborenog drona pali na turističko naselje Arhipo-Osipovka. Regionalni guverner Venijamin Kondratjev izjavio je da je napad bio usmeren na civilnu infrastrukturu i da su sve hitne i specijalne službe odmah upućene na mesta
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