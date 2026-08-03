Tramp poslao upozorenje Iranu: "Ovo vam je poslednja šansa!"

Večernje novosti pre 4 sati
Tramp poslao upozorenje Iranu: "Ovo vam je poslednja šansa!"

OVO je poslednja šansa iranskom režimu da potpiše dobar dokument, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp, aludirajući na potencijalni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin Tramp je tokom obraćanja novinarima u Beloj kući rekao da su pregovori "upravo u toku" i da "idu brzo, na ovaj ili onaj način", prenosi Skaj njuz. Kako je naveo, SAD su bile spremne da Iran napadnu "snažnije od bilo kog vojnog napada nakon Drugog svetskog rata", pre nego što je prošle noći naredio vojsci da ne napada. Tramp je naveo i da Iran neće naplaćivati putarine u Ormuskom moreuzu. - Ako će neko naplaćivati putarine, mi
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