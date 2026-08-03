Na izlaznoj strani prelaza Preševo čeka se do pedeset minuta

Vranje - Pedesetak minuta putnički automobili čekaju na izlazu iz zemlje na prelazu Preševo, saopšteno je iz Uprave granične policije.

Slična situacija je i na prelazu Gostun ka Crnoj Gori. Putnička vozila čekaju pola sata na izlaz na prelazu Gradina, a na prelazu Strezimirovci 25 minuta. Teretna vozila čekaju dva sata na izlaz na graničnom prelazu Šid, a na Batrovcima i Gradini sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim rampama na autoputevima, navode iz Auto moto savez Srbije (AMSS).