Šatorska kampanja širom Srbije: Naprednjaci šalju poruku da je sve, kao, normalno

Vranje news pre 45 minuta  |  Vranjenews
Šatorska kampanja širom Srbije: Naprednjaci šalju poruku da je sve, kao, normalno

Vranje - "Pred nama su izbori, molim vas da se spremite", rečenica je koja se može čuti na okupljanjima naprednjaka pod šatorima.

Parlamentarni izbori još nisu raspisani. U javnosti se i dalje licitira kog bi meseca mogli da budu održani. Sasvim je izvesno da ih tokom leta neće biti, a prema poslednjim najavama Aleksandra Vučića, možemo da ih očekujemo u oktobru ili novembru. Za razliku od prošlog "vrelog političkog leta", ovogodišnje protiče u znaku "vrele" predizborne kampanje naprednjaka, piše N1info.rs. Od mesta do mesta postavljaju se šatori i prave veselja. Proslavlja se "pobeda
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