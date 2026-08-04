Rat nekima odgovara: Saudijski Aramko za trećinu povećao profit

B92 pre 35 minuta
Rat nekima odgovara: Saudijski Aramko za trećinu povećao profit

Najveća svetska naftna kompanija, saudijski Aramko, objavila je danas da je u drugom kvartalu 2026. godine ostvarila rast prilagođene neto dobiti za 33 odsto.

Time je nadmašila očekivanja analitičara zahvaljujući višim cenama nafte, derivata i hemijskih proizvoda tokom rata na Bliskom istoku. Kompanija je u periodu od aprila do juna ostvarila prilagođenu neto dobit od 125,2 milijarde saudijskih rijala, odnosno oko 33,4 milijarde dolara, prenosi CNBC. Na taj način je premašila procene analitičara, koji su očekivali dobit od oko 31,6 milijardi dolara. Aramko navodi da je rast prihoda pre svega posledica viših cena sirove
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