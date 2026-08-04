Zašto je Dunav toliko nizak baš ove godine

BBC News pre 54 minuta | Jelena Subin - BBC novinarka

Alessandro Di Marco/EPA Tužan pogled na planinu Materhorn na italijanskoj strani Alpa u Bruj-Červiniji, alpskom selu i skijalištu u podnožju Monte Červina - nema uobičajenog snega i leda

Za sve su krivi Alpi i sneg.

Dobro, možda ne baš za sve, ali za ovako zabrinjavajuće nizak vodostaj jedne od najvećih evropskih reka Dunava, svakako su među glavnim krivcima.

Ali zašto baš sad kada je i ranije bilo suša?

„To je posledica nedostatka snega na Alpima u kombinaciji manjkom kiše.

„U januaru i početkom februara, snega je bilo iznad proseka, ali su temperature vazduha bile visoke i on se brzo otopio“, kaže Jelena Jerinić, hidrološkinja Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) za BBC na srpskom.

Ukazuje da su nedostajale padavine da bi Dunav u martu bio visok i da bude vanredne odbrane od poplava koje bi trajale najmanje mesec dana.

„Sneg se brzo istopio, nije bilo padavina, Dunav je došao do srednje visokog, onda je bio nizak, srednje nizak i imao je tendenciju opadanja“, objašnjava Jerinić.

Kod Bezdana, na ulazu Dunava iz Hrvatske u Srbiju, 3. avgusta 2026. zabeležen je rekordan minimum od minus 163 centimetra.

To je za 20 centimetara više (ili niže) nego do sada najniži zabeleženi nivo Dunava 1909.

Na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda prognozira se da će Dunav u petak, 7. avgusta pasti na čak -170 centimetara.

Idu li bolji dani za Dunav?

Inquam Photos/George Calin via REUTERS

Sudeći prema rečima hidrološkinje - teško.

„Kada smo dobili sezonsku prognozu od meteorologa videli smo da će biti suša, ali nismo znali da baš toliko dugo neće biti padavina.

„Ovakva situacija se odnosi na Dunav, druge reke su bolje prošle, jer je u julu Vojvodina imala 10 litara kiše, a ostatak Srbije znatno više", dodaje Jerinić.

Mali vodotoci u Srbiji su u boljem položaju, kaže ona.

Biološki minimum reka, a to je količina vode potrebna u rečnom koritu da bi se održao biljni i životinjski svet, prošle godine je već trajao u ovo vreme, a sada je tek na početku.

Ne računajući Dunav, dodaje ona.

„Nema lepih vesti za Dunav u narednih mesec dana, a dalje od toga ne možemo da komentarišemo.

„Do kraja avgusta neće biti ozbiljnijih kiša, a nama su potrebne dobre padavine koje će trajati danima i napuniti zemljišne rezervoare“, kaže Jerinić.

Za bolje stanje Dunava potrebne su ozbiljne padavine u čitavoj Evropi.

„Tek tad možemo da očekujemo da se izvuče iz krize“, dodaje.

Pratite vodostaj reka u Srbiji u ovoj mapi

Centimetar po centimetar

Dunav je na biološkom minimumu na ulazu iz Hrvatske u Srbiju.

Bezdan, Bogojevo i Bačka Palanka imaju suva korita.

„Dunav opada centimetar do dva dnevno“, kaže Jerinić.

Klimatolozi su, dodaje, upozoravali na ovakvu situaciju pre desetak godina.

„Činjenica je da imamo ekstreme iz godine u godinu.

„Od ledenih pojava, niskih temperatura, pa visokog vodostaja i do katastrofalne suše“, objašnjava Jerinić.

Kako na kraju svi meteorološki parametri dođu na srednju vrednost, kako kaže, možda ćemo u novembru imati katastrofalnu poplavu.

Za razliku od Dunava, Sava je u mnogo boljem stanju, jer joj stižu padavine sa zapada.

Bolja je situacija i nizvodno od Vojvodine, kaže ona.

Za sada nema problema sa pijaćom vodom i vodosnabdevanjem, dodaje Jerinić, ali se ne preporučuje kupanje u rekama.

„Temperatura vode je 28 stepeni, a toplotni talas je tek počeo.

„Visoka temperatura i nizak vodostaj su plodno tle za razvoj bakterija, pa nije dobro da se ljudi kupaju u rekama", upozorava ona.

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(BBC News, 08.04.2026)