Jovanović (CLS): Vodosnabdevanje u Sopotu kritično tokom toplotnog talasa

Beta pre 1 sat

 Direktor Centra za lokalnu samoupravu Nikola Jovanović izjavio je danas da je vodosnabdevanje u beogradskoj opštini Sopot već godinama problem, a da je tokom letnjih meseci i toplotnog talasa situacija posebno kritična.

Jovanović je naveo da su restrikcije vode prisutne u gotovo svim naseljima u Sopotu, a da je ključni problem višegodišnje odlaganje završetka magistralnog vodovoda Makiš–Mladenovac.

Prema njegovim rečima, taj vodovod bi rešio snabdevanje vodom u čitavoj opštini, jer bi odmah doveo vodu do Popovića, Đurinaca, Nemenikuća i drugih mesta, dok bi poseban krak trebalo da bude izgrađen za naselja na Kosmaju.

"Sramota je da je u beogradskom budžetu za ovaj vodovod u 2026. godini predviđeno samo 865 miliona dinara, što je manje nego za rekonstrukciju Kalenić pijace ili izgradnju novog sportskog centra na Vračaru", naveo je Jovanović u saopštenju.

Istakao je da svi građani Beograda moraju da imaju iste komunalne i sanitarne uslove za život i da stanovnici Mladenovca, Grocke i Sopota "ne smeju više nikada biti građani drugog reda".

(Beta, 04.08.2026)

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