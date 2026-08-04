Ministar SAD: Sporazum o otvaranju Ormuskog moreuza mogao bi da bude postignut do sutra

Beta pre 1 sat

Američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) izjavio je danas da postoji prilika u pregovorima sa Irancima da danas ili sutra bude postignut sporazum o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

Besent je za američku televizijsku mrežu Si En Bi Si (CNBC) izrazio optimizam da će sporazum sa Iranom imati dobre posledice po cene energije, napominjući da stotine brodova čekaju da nastave putovanje.

"Iako je situacija ostala donekle napeta poslednjih nekoliko dana, videli smo dosta brodova koji se kreću moreuzom, čak i sada. Stoga očekujem da će se cene energije vratiti u normalu, što će biti korisno za ceo svet", dodao je američki ministar.

List Njujork tajms (The New York Times) preneo je danas da su Iran i Oman navodno blizu sporazuma o Ormuskom moreuzu.

Po pisanju tog lista koji se poziva na iranske i američke zvaničnike upoznate sa pregovorima, Iran i Oman su blizu sporazuma kojim bi se omogućilo obnavljanje pomorskog saobraćaja u Ormuskom moreuzu.

Po tim izvorima, brodovi koji ulaze u Persijski zaliv koristiće koridor duž obale Irana, a oni koji izlaze ploviće blizu obale Omana.

Iranski zvaničnici tvrde da je planirana "naknada za uslugu", ali jedan američki zvaničnik to osporava i tvrdi da neće biti "nikakve plovidbene takse".

Njujork tajms je naveo da bi takav sporazum ponovo otvorio taj strateški plovni put, ali bi takođe učvrstio de fakto kontrolu Irana nad moreuzom.

List je podsetio da je državni sekretar SAD Marko Rubio (Marco) nedavno upozorio da tokom postizanja dogovora ne sme da se dovodi u pitanje osnovni princip - sloboda plovidbe.

Ormuski moreuz, dugačak 90 nautičkih milja, na najužem mestu je širok 21 nautičku milju, a na najširem od 52 do 60 nautičkih milja.

U mirna vremena brodu je potrebno pet do sedam sati da prođe kroz Ormuski moreuz. Veliki teretni brodovi i tankeri za naftu obično putuju bezbednom brzinom od 10 do 12 čvorova (19-22 kilometra na sat) unutar plovidbenih puteva za razdvajanje saobraćaja po smerovima. Čekanje na odobrenje ili koordinacija plovidbe sa lokalnim vlastima dodatno produžavaju vreme prolaska.

U Ormuskom moreuzu nema međunarodnih voda - otvorenog mora, već se čitavom njegovopm dužinom preklapaju teritorijalne vode Irana na severu i Omana na jugu. Ipak, iako u moreuzu nema otvorenog mora, pravno je klasifikovan kao međunarodni moreuz, te brodovi iz svih zemalja imaju zakonsko pravo kontinuiranog i brzog "tranzitnog prolaza". Pošto vode moreuza pripadaju Omanu i Iranu, obe države vrše suverena prava nad svojim delovima, iako im međunarodna pomorska pravila ograničavaju blokiranje normalnog prolaza u mirnodopsko vreme.

(Beta, 04.08.2026)