Nezavisni sindikat prosvetnih radnika: Predlog Zakona o obrazovanju katastrofalno loš

Beta pre 1 sat

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) ocenio je danas da je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koje je Ministarstvo prosvete objavilo je katastrofalno loš i pozvao nastavnike u osnovnim i srednjim školama iz Beograda, profesore univerziteta, studente i druge članove akademske zajednice i roditelje učenika da se glasno usprotive.

"Cilj izmena je da iz prosvete trajno odstrani kritičare aktuelne vlasti, da onemogući učešće roditelja u upravljanju školama i spreči bilo kakvo spontano i slobodno učeničko organizovanje", saopštio je NSPRS.

Naglašeno je da obrazovanje nije od značaja samo prosvetnim radnicima, već se tiče svih građana i poručeno:" Društvo ne bi smelo da ćuti dok vlast uništava škole, jer je to uništavanje njegovih temelja, sposobnosti i budućnosti".

Tribina o predlogu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je sutra, u sredu, u 10.00 časova, u Nemanjinoj 22-26, u Velikoj sali Ustavnog suda.

(Beta, 04.08.2026)

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