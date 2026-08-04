Rezerve krvi na kritično niskom nivou, Institut poziva dobrovoljne davaoce
Beta pre 40 minuta
Institut za transfuziju krvi Srbije upozorio je danas da su rezervi krvi "na kritično niskom nivou" i pozvao građane da se odazovu akcijama dobrovoljnog davalaštva. Sutra od 10 do 16 časova građani mogu dati krv u Kulturnom centru Lazarevca, u četvrtak, 6. avgusta, u Crvenom krstu Obrenovca od 9 do 14 časova i u transfuziološkom autobusu ispred Gradske opštine Zvezdara od 10 do 14 časova.
Akcija će se u petak i subotu nastaviti u Medija centru stadiona "Rajko Mitić", gde građani mogu dati krv od 10 do 18 časova.
U subotu od 9 do 13 časova, transfuziološki autobus biće postavljen ispred tržnog centra "Big fešn" na Paliluli a u nedelju u isto vreme, tržnom centru "Stop šop" u Borči.
(Beta, 04.08.2026)