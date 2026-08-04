Rezerve krvi na kritično niskom nivou, Institut poziva dobrovoljne davaoce

Sutra od 10 do 16 časova građani mogu dati krv u Kulturnom centru Lazarevca, u četvrtak, 6. avgusta, u Crvenom krstu Obrenovca od 9 do 14 časova i u transfuziološkom autobusu ispred Gradske opštine Zvezdara od 10 do 14 časova.

Akcija će se u petak i subotu nastaviti u Medija centru stadiona "Rajko Mitić", gde građani mogu dati krv od 10 do 18 časova.

U subotu od 9 do 13 časova, transfuziološki autobus biće postavljen ispred tržnog centra "Big fešn" na Paliluli a u nedelju u isto vreme, tržnom centru "Stop šop" u Borči.