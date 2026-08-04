SRCE: Oluja jedno od najmasovnijih etničkih čišćenja u Evropi u novijoj istoriji

U saopštenju te stranke se navodi da je "nedopustivo i poražavajuće to što ni posle 31 godine porodice ubijenih i nestalih nisu dočekale pravdu".

"Dugoročna stabilnost i pomirenje u regionu ne mogu se postići prećutkivanjem zločina ili stalnom raspaljivanju novih sukoba. Istinski suživot gradi se isključivo kroz nedvosmislenu osudu svih zločina počinjenih tokom Oluje, privođenjem krivaca pravdi i zaštitom prava proteranog srpskog stanovništva", stoji u saopštenju.

Stranka je optužila vlasti u Beogradu da godišnjicu progona Srba iz RSK "pretvara u poligon za jeftin politički marketing i režimsku propagandu".

"Nedopustivo je da se i ova godišnjica koristi za unutrašnjepolitičke predstave, dok država ignoriše realnost u kojoj su proterani građani i dalje prepušteni sami sebi", saopštila je stranke SRCE.