SRCE: Oluja jedno od najmasovnijih etničkih čišćenja u Evropi u novijoj istoriji

Beta pre 1 sat

Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je danas, povodom 31. godišnjice progona Srba iz Republike Srpske Krajine (RSK), da je hrvatska operacija Oluja "jedno od najmasovnijih etničkih čišćenja u Evropi u novijoj istoriji".

U saopštenju te stranke se navodi da je "nedopustivo i poražavajuće to što ni posle 31 godine porodice ubijenih i nestalih nisu dočekale pravdu". 

"Dugoročna stabilnost i pomirenje u regionu ne mogu se postići prećutkivanjem zločina ili stalnom raspaljivanju novih sukoba. Istinski suživot gradi se isključivo kroz nedvosmislenu osudu svih zločina počinjenih tokom Oluje, privođenjem krivaca pravdi i zaštitom prava proteranog srpskog stanovništva", stoji u saopštenju. 

Stranka je optužila vlasti u Beogradu da godišnjicu progona Srba iz RSK "pretvara u poligon za jeftin politički marketing i režimsku propagandu".

"Nedopustivo je da se i ova godišnjica koristi za unutrašnjepolitičke predstave, dok država ignoriše realnost u kojoj su proterani građani i dalje prepušteni sami sebi", saopštila je stranke SRCE. 

(Beta, 04.08.2026)

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