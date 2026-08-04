U noćašnjim međusobnim napadima Rusije i Ukrajine ima poginulih na obe strane

Beta pre 1 sat

Pet osoba je poginulo, a još šest je povređeno u noćašnjem napadu dronovima na Moskovsku oblast, javio je guverner oblasti Andrej Vorobjov, prenosi ruska agencija TASS.

S druge strane ukrajinski zvaničnici javljaju da je jedna osoba poginula a više njih povređeno u ruskom napadu na grad Sumi, blizu ukrajinske granice sa Rusijom na istoku zemlje.

Guverner Moskovske oblasti Vorobjov je rekao da su jutros snage PVO odbile napad dronovima na Moskovsku oblast, ali da ima poginulih i povređenih.

"Prema preliminarnim informacijama, poginulo je pet osoba, dok je još šestoro ranjeno. Svim povređenima se pruža neophodna medicinska pomoć, saopštio je on preko društvenih mreža.

Guverner ukrajinske oblati Sumi Oleg Grigorov je javio preko Telegrama da su Rusi napadi civilnu infrastrukturu grada bombama na navođenje, i da je prema dosadašnjim informacijama jedna osoba poginula, a ima i ranjenih, prenosi Figaro na svom portalu.

Sumi se nalazi blizu ukrajinske granice sa Rusijom naspram rukse oblasti Kursk.

I prethodne noći su ukrajinska i ruska vojska sprovele međusobne napade na infrastrukturu, a žrtve su prijavljene na obe strane.

(Beta, 04.08.2026)