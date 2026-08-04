Vučić: Srbija opredeljena da čuva regionalni mir, njena vojska nije slabija od Hrvatske

Beta pre 6 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je Srbija opredeljena da doprinosi regionalnom miru i čuva mir, ali da je njena vojska ojačala i da nije slabija od Hrvatske. "Opredeljenje Srbije je da doprinosimo regionalnom miru, da čuvamo regionalni mir i kao što sam naglasio, mir radi za Srbe, zato što se mi danas brže razvijamo od ostalih, brže napredujemdo od ostalih, brže i bolje napreduje naša ekonomija, to povećava našu snagu i to je ono na čemu moramo da insistiramo. Mir je cilj broj jedan", rekao je Vučić za Radio-televiziju Srbije iz Čipuljića, gde je posetio obnovljenu rodnu kuću svog oca. On je rekao da će Srbija pružiti podršlu Srbima koji žive u Republici Srpskoj, ali i u opštinama Federacije BiH gde Srbi čine većinu, u Drvaru, Grahovu, Glamoču, i Bosanskom Petrovcu, da vide prisustrvo Srbije i da razumeju da pripadaju istom narodu iako ih dele državne granice. Rekao je da će se insistirati na nacionalnom jedinstvu, narodnom jedinstvu, "jer to niko nema pravo i ne može da nam oduzme i nikada neće moći". Naglasio je da situacija "nije ružičasta" i da Srbi u Federaciji žive mnogo teže, ekonomski pre svega, ali i da su strasti još uvek visoke i izražene i 31. godinu pole ratnog sukoba. Vučić je upozorio da Srbija mora istovremeno da čuva sećanje na srpske žrtve i da gradi mir u regionu i rekao da je Beograd priznao zločine koje su počinili pripadnici srpskog naroda i iskazao poštovanje prema tuđim žrtvama. "Moramo da pokazujemo pijetet i poštovanje prema tuđim žrtvama, ali je vreme da otvoreno govorimo i o stradanju srpskog naroda. Ne sa željom da se nekome svetimo, niti da imamo nove sukobe, već da budemo svesni realnosti i da svemu pristupamo racionalno", rekao je Vučić. On je dodao da je država Srbija danas snažnija nego ranije i da razliku u snazi treba graditi pre svega kroz ekonomski razvoj, reindustrijalizaciju i ulaganja u nove tehnologije. "Danas hrvatska vojska nije jača od naše vojske, to je sve što mogu da kažem. Zato da se mi posvetimo radu, ekonomiji, daljoj reindustrijalizaciji zemlje i ulaganju u veštačku inteligenciju i u sve drugo", rekao je Vučić. Osrnuo se na odluku Vlade Crne Gore da pošalje svog predstanika na obeležavanje akcije "Oluja" u Kninu, iako istovremeno nije poslala predstavnika na komemoraciju srpskim žrtvama u Mrkonjić Gradu. "Vlada Crne gore učestvuje u radosti, u proslavi zločina počinjenih nad Srbima u pobedničkoj akciji "Oluja" slavi zajedno sa Hrvatima, a nikoga vlada Crne Gore nije poslala na obeležavanje komemorativnog sećanja na stradale Srbe u Mrkonjić Gradu. Hvala vladi Crne Gore. Ovo nije kraj, ovo je tek početak ovakvih odluka, biće ih još mnogo u budućnosti, tu se stvari neće promeniti", rekao je Vučić. On je ukazao da su očekivanja dela javnosti bila velika posle poliltičkih promena u Crnoj Gori 2020. godine, i poručio da Srbija mora da nastavi da pruža podršku Republici Srpskoj i srpskom narodu u Crnoj Gori. Rekao je da je dobro da se zna kako stvari stoje i da se bude pripremljen za sve političke događaje koji dolaze u budućnosti. "Treba da budemo samosvesni svih problema i podela koje su nam nametnuli i o mnogima od tih stvari ću da govorim večeras" na zvaničnoj komemoraciji u Mrkonjič Gradu", zaključio je Vučić.

Vučić: U ovom trenutku ne postoji opasnost od nestašice električne energije u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da u ovom trenutku ne postoji opasnost od nestašice električne energije u Srbiji, ali je upozorio da je energetska situacija u Evropi veoma složena i da je teško prognozirati razvoj događaja u narednim danima.

"U Srbiji u ovom trenutku nema opasnosti, pre svega, od nestanka električne energije, ali ne možete sa sigurnošću da znate šta će biti za desetak dana, jer je situacija izrazito teška", rekao je Vučić za RTS.

On je naveo da su dešavanja na regionalnom energetskom tržištu neposredno povezana sa snabdevanjem Srbije, jer je zemlja deo jedinstvenog evropskog sistema trgovine električnom energijom, dodajući da dodatne probleme predstavljaju i snabdevanje naftom i dizelom.

"Nismo dozvolili Naftnoj industriji Srbije, koja je zbog keša tražila izvoz dizela u region. Ništa od toga nismo dozvolili. Čuvamo sve za sebe i za naše građane", rekao je Vučić.

Izrazio je uverenje da će Srbija, uprkos brojnim izazovima, uspeti da obezbedi stabilno snabdevanje energentima i prevaziđe posledice poremećaja na svetskom tržištu.

Vučić pozvao građane da čuju šta će reći na obeležavanju godišnjice stradanja Srba u Oluji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane da poslušaju ono što će verečas reći u Mrkonjić Gradu, gde je centralno obeležavanje godišnjice stradanja Srba u hrvatskoj akciji "Oluja", navodeći da "nikad niko nije tako dobro poznavao položaj Srba u regionu kao on".

Vučić je, za Radio-televiziju Srbije(RTS), ukazao da je njegovo iskustvo najveće, navodeći da niko nikada nije bio toliko dugo kao predsednik Srbije i u vlasti u Srbiji.

"Izaći ću sa određenim zaključcima kako mi moramo da se ponašamo u budućnosti, pa bih zamolio ljude da to čuju", rekao je Vučić, koji danas završava trodnevni boravak u Republici Srpskoj i mestima sa srpskim narodom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Vučić: Strateško opredeljenje Srbije je očuvanje mira i stabilnosti u regionu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom 31. godišnjice akcije "Oluja", da je strateško opredeljenje Srbije očuvanje mira i stabilnosti u regionu.

"Mir radi za Srbe. Danas vreme radi za nas. Brže se razvijamo od ostalih, brže napredujemo od ostalih, brže i bolje napreduje naša ekonomija. To povećava našu snagu i naše komparativne prednosti", rekao je Vučić za RTS.

Istakao je da Srbi moraju da pokažu više poštovanja prema sopstvenim žrtvama i istoriji jer u suprotnom, kako je naveo, to neće učiniti niko drugi.

"Krajišnici su bili jedan hrabar narod, dostojanstven, i danas su ponosan narod. A mi smo 30 godina ćutali i nikada nismo govorili o tome šta se dogodilo", rekao je Vučić.

Istakao je da je važno prisustvo Srbije u svakoj opštini Republike Srpske, ali i u drugim opštinama u kojima Srbi čine većinu.

Poručio je da državne granice ne smeju da budu prepreka nacionalnom jedinstvu i da je važno očuvati srpski jezik, ćirilicu i zajednički obrazovni prostor.

"Da razumemo da pripadamo istom narodu bez obzira što nas dele državne granice i da insistiramo na nacionalnom i narodnom jedinstvu, jer to niko nema pravo i nikada neće moći da nam oduzme", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, tri decenije nakon ratova "strasti su i dalje snažne" jer se, kako je naveo, u javnosti često insistira na "sopstvenom stradanju i krivici druge strane".

Dodao je da Srbija mora istovremeno da čuva sećanje na srpske žrtve i da gradi mir u regionu i naveo da je Beograd priznao zločine koje su počinili pripadnici srpskog naroda i iskazao poštovanje prema tuđim žrtvama.

"Moramo da pokazujemo pijetet i poštovanje prema tuđim žrtvama, ali je vreme da otvoreno govorimo i o stradanju srpskog naroda. Ne sa željom da se nekome svetimo, niti da imamo nove sukobe, već da budemo svesni realnosti i da svemu pristupamo racionalno", istakao je Vučić.

(Beta, 04.08.2026)