Cena struje premašila 500 evra po megavat-času, što nije viđeno od 2022.

Biznis.rs pre 3 sata  |  Redakcija Biznis.rs
Cena struje premašila 500 evra po megavat-času, što nije viđeno od 2022.

Đerdap radi sa četvrtinom kapaciteta

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović pozvala je na punu posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednim okolnostima. Istakla je da hidroelektrane na Đerdapu rade sa maksimalno četvrtinom kapaciteta, ali da su svi agregati u pogonskoj spremnosti i svaka kap vode se pretvara u električnu energiju, prenosi RTS. Đedović Handanović razgovarala je sa direktorima Elektroprivrede Srbije zaduženim za
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