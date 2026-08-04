Ako EU povuče ovaj potez, Kurtiju se crno piše! Prištini gori pod nogama, a samo jedna reakcija može da zaustavi teror nad Srbima: "Tada će nastupiti haos"

Blic pre 10 minuta
Ako EU povuče ovaj potez, Kurtiju se crno piše! Prištini gori pod nogama, a samo jedna reakcija može da zaustavi teror nad…

Međunarodna zajednica osuđuje Kurtijeve poteze prema Srbima na KiM, ali konkretne i efikasne mere do sada niije preuzela Ako u Prištini do 8. oktobra ne bude izabran predsednik tzv.

Kosova, ulazi se u institucionalni haos Aljbin Kurti, prištinski premijer, "nastaviće da teroriše Srbe na Kosovu i Metohiji dok god je na vlasti ili dok god Evropska unija ne posegne za efikasnijim merama poput ukidanja vizne liberalizacije Prištini", ocenjuju analitičari za "Blic". Kako kažu, Kurti čak tera inat celoj međunarodnoj zajednici tako što vuče poteze potpuno suprotne njenim zahtevima. Iako mu 7. avgusta ističe rok za formiranje vlade, Kurti se više bavi
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

SPC i istoričari upozoravaju - prištinski zakon o turističkim vodičima preti da ugrozi srpsko kulturno nasleđe

SPC i istoričari upozoravaju - prištinski zakon o turističkim vodičima preti da ugrozi srpsko kulturno nasleđe

RTS pre 6 sati
Vučić: Narod svestan značaja predstojećih izbora

Vučić: Narod svestan značaja predstojećih izbora

Insajder pre 8 sati
"Ako je: 'normalno' to što srpska nije priznala Kosovo, zašto onda i crna gora to nije uradila" Vučić ugostio građane u…

"Ako je: 'normalno' to što srpska nije priznala Kosovo, zašto onda i crna gora to nije uradila" Vučić ugostio građane u porodičnoj kući u Čipuljiću: "Nema ništa lepše nego boriti se za svoj narod" (foto)

Blic pre 7 sati
Vučić: Narod zna da izbori nisu igračka Rezultat neće biti kako kažu neka istraživanja

Vučić: Narod zna da izbori nisu igračka Rezultat neće biti kako kažu neka istraživanja

Dnevnik pre 8 sati
Svečlja: Pronađena najmanje četiri tela u opštini Zubin Potok

Svečlja: Pronađena najmanje četiri tela u opštini Zubin Potok

Newsmax Balkans pre 9 sati
Svečlja: U Jabuci kod Zubinog Potoka pronađena najmanje četiri tela

Svečlja: U Jabuci kod Zubinog Potoka pronađena najmanje četiri tela

Vreme pre 9 sati
Vučić: Narod zna da izbori nisu igračka, rezultat neće biti kako kažu neka istraživanja

Vučić: Narod zna da izbori nisu igračka, rezultat neće biti kako kažu neka istraživanja

Euronews pre 9 sati

Ključne reči

KosovoEvropska UnijaMetohijaKosovo i MetohijaEUmeđunarodna zajednicaAljbin KurtiPriština

Politika, najnovije vesti »

Ako EU povuče ovaj potez, Kurtiju se crno piše! Prištini gori pod nogama, a samo jedna reakcija može da zaustavi teror nad…

Ako EU povuče ovaj potez, Kurtiju se crno piše! Prištini gori pod nogama, a samo jedna reakcija može da zaustavi teror nad Srbima: "Tada će nastupiti haos"

Blic pre 10 minuta
Mit o neodlučnima

Mit o neodlučnima

Radar pre 5 sati
Studenti potvrdili da su se registrovali: Sova sa kapuljačom i oročeno trajanje

Studenti potvrdili da su se registrovali: Sova sa kapuljačom i oročeno trajanje

Danas pre 5 sati
Birači migriraju i dalje, tvrde opozicionari i aktivisti, dok se odgovor MUP-a čeka

Birači migriraju i dalje, tvrde opozicionari i aktivisti, dok se odgovor MUP-a čeka

Danas pre 7 sati
Vučić o izborima: Opredeljenost građana preko 80 odsto – to nikad nije bilo u Srbiji

Vučić o izborima: Opredeljenost građana preko 80 odsto – to nikad nije bilo u Srbiji

Danas pre 8 sati