Ako EU povuče ovaj potez, Kurtiju se crno piše! Prištini gori pod nogama, a samo jedna reakcija može da zaustavi teror nad Srbima: "Tada će nastupiti haos"

Međunarodna zajednica osuđuje Kurtijeve poteze prema Srbima na KiM, ali konkretne i efikasne mere do sada niije preuzela Ako u Prištini do 8. oktobra ne bude izabran predsednik tzv.

Kosova, ulazi se u institucionalni haos Aljbin Kurti, prištinski premijer, "nastaviće da teroriše Srbe na Kosovu i Metohiji dok god je na vlasti ili dok god Evropska unija ne posegne za efikasnijim merama poput ukidanja vizne liberalizacije Prištini", ocenjuju analitičari za "Blic". Kako kažu, Kurti čak tera inat celoj međunarodnoj zajednici tako što vuče poteze potpuno suprotne njenim zahtevima. Iako mu 7. avgusta ističe rok za formiranje vlade, Kurti se više bavi