Asmin pokazao povređenu ruku. Došao sa Majom u autu sa polomljenom šoferkom, pa progovorili o skandalu i roditeljima: "Mama je zvala Staniju, vole je više nego mene" (video)

Sukob je izbio zbog Asminove komunikacije sa ženom iz prošlosti, Gabi, o kojoj je lagao Maju, što je izazvalo ljubomorne scene.

Njegov odnos s roditeljima je narušen jer oni održavaju kontakt sa Stanijom Dobrojević, što dodatno komplikuje njegovu vezu sa Majom. Maja Marinković i Asmin Durdžić stali su ispred kamera ekipe “Blica” nakon žestoke svađe koja je kulminirala razbijenom šoferšajbnom i polomljenim telefonom. Asmin se pojavio zajedno sa Majom nakon skandala u automobilu sa razbijenom šoferkom, a potom su oboje ispričali svoju stranu priče o verbalnom okršaju koji su imali. - Iskreno,