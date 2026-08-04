Današnji datum vraća ih u bolnu prošlost: Pevačica izgubila oca u "Oluji", glumac se borio za život: "Bio sam u toj koloni, imao sam samo 22 godine"

Blic pre 1 sat
Današnji datum vraća ih u bolnu prošlost: Pevačica izgubila oca u "Oluji", glumac se borio za život: "Bio sam u toj koloni…

Obeležava se 31 godina od vojne operacije 'Oluja', kada je iz Hrvatske proterano više od 200.000 Srba.

Glumac Jovo Maksić je sa porodicom bio deo izbegličke kolone tokom 'Oluje' i to iskustvo ga je snažno obeležilo. Prošla je 31 godina od vojne operacije "Oluja" koju je sprovela Vojska Hrvatske kada je sa teritorije Hrvatske u izbegličkim kolonama proterano više od 200.000 Srba. Neki od njih su danas veoma uspešni glumci, pevači, TV lica. Upravo današnji datum budi u glumcu Jovu Maksiću sećanje na kolonu u kojoj je sa najbližima izbegao iz Hrvatske, a u kojoj je
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