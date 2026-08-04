(Foto) Na zabačenom mestu Rusija i Severna Koreja velikom brzinom grade objekat. Svi su u panici.

Most je izgrađen brže nego planirano i izaziva zabrinutost da bi mogao biti korišćen za tajni transport severnokorejskih vojnika i oružja za rat u Ukrajini, a ne samo za trgovinu.

Iako se projekat zvanično predstavlja kao podsticaj za trgovinu i turizam, iznosi investicija višestruko premašuju promet između zemalja, a turizam je gotovo zanemarljiv. Dugo je Hasan bio jedno od najzabačenijih mesta u Rusiji. U ovom naselju na Dalekom istoku, na krajnjem jugoistočnom obodu ogromne ruske države, živi manje od 500 stanovnika. Ovde, više od 9.000 kilometara kopnenim putem od Moskve, Rusija ima granicu sa Severnom Korejom dugu svega 17 kilometara, a