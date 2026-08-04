(Foto, video) U jeku sukoba sa Asminom, Maja Marinković renovira stan: Komšije progovorile o sinoćnjem incidentu: "Honorar će uložiti u ovo"

Blic pre 2 sata
(Foto, video) U jeku sukoba sa Asminom, Maja Marinković renovira stan: Komšije progovorile o sinoćnjem incidentu: "Honorar će…

Maja Marinković i Asmin Durdžić su imali sukob, ali trenutno su zajedno u njenom stanu na Voždovcu.

Maja se bavi renoviranjem stana koji je Asmin prethodno demolirao tokom svađe. Maja Marinković i Asmin Durdžić sinoć su imali sukob, a kako sada stvari stoje sve je došlo na svoje mesto. Naime, njih dvoje i dalje su zajedno u njenom stanu na Voždovcu, a naša ekipa našla se na licu mesta i otkrila da se Marinkovićeva sprema za renoviranje stana. Naime, ispred zgrade na Voždovcu čekaju paneli, a u jeku skandala sa Asminom, Maja se bavi i renoviranjem stana, koji je
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